Сийярто заявил о попытках лидеров ЕС помешать достижению мира на Украине

Лидеры стран ЕС помешали усилиям главы американской администрации Дональда Трампа по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2», что если бы европейцы не пытались помешать Трампу — мир на Украине уже был бы достигнут.

Сийярто добавил, что европейские лидеры изначально допустили ошибку, восприняв украинский конфликт «как свой собственный».

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении США добиться урегулирования конфликта на Украине к лету.