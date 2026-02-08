Руководители европейских стран приезжали в Вашингтон вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским ради срыва урегулирования на Украине. Такое заявление в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2" сделал Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

© Российская Газета

"Было очевидно, что те лидеры, которые сопровождали Зеленского в Вашингтоне с целью избежать (мирного - прим. "РГ") соглашения, поехали для того, чтобы президент Зеленский не смог убедить президента Трампа в необходимости прекращения войны", - отметил глава венгерской дипломатии. "Европейцы поехали в Вашингтон для продления войны и, к сожалению, достигли успеха", - подчеркнул Сийярто.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает абсолютно неприемлемым размещение западных войск на Украине после урегулирования конфликта.