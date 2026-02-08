Конфликт на Украине уже давно бы закончился, если бы европейцы не мешали президенту США Дональду Трампу. Главное препятствие на пути к прекращению боевых действий назвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Рустави-2».

«Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, чуть более чем за последний год, я уверен, мир уже был бы достигнут. Европейцы с самого начала относились к этой войне так, будто это их война», — высказался министр.

По его мнению, лидеры Европейского союза (ЕС) не заинтересованы в том, чтобы США и Россия достигли мирного соглашения по Украине без их участия.

Ранее Сийярто назвал скандальными и возмутительными слова генсека НАТО Марка Рютте о возможном появлении западных войск на Украине.