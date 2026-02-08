Трамп пригрозил американцам концом США

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал исправить избирательную систему страны.

«Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и являются посмешищем во всем мире. Мы либо исправим их, либо у нас больше не будет страны», — заявил глава Белого дома.

Для решения данного вопроса лидер США попросил республиканцев одобрить «Закон о спасении Америки». Он включает требование предъявлять документ, удостоверяющий личность, подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также существенно ограничить использование голосования по почте.

3 февраля Дональд Трамп призвал республиканцев «национализировать» выборы в США как минимум «в 15 местах». Глава государства отметил, что его поражение в 2020 году стало результатом мошенничества. По словам главы Белого дома, мигранты были привезены в США, «чтобы голосовать, и они голосуют незаконно». Кроме того, Трамп удивился тому, что «республиканцы не занимают более жесткую позицию по этому вопросу».