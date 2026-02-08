$77.0591.05

Зеленский признал, что не сможет вернуть уехавших граждан Украины

Ura.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения риска демографического кризиса в стране признал, что власти не могут вернуть уехавших граждан одними лозунгами и символикой. Об этом он заявил во время встречи со студентами Киевского авиационного института.

Зеленский признал, что не сможет вернуть уехавших граждан Украины
© Global Look Press

«Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Словами, призывами, флагами вы не можете вернуть людей», — сказал Зеленский во время выступления, обращаясь к студентам.

Стало известно, какую хитрость придумал Киев для обмана России