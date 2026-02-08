Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения риска демографического кризиса в стране признал, что власти не могут вернуть уехавших граждан одними лозунгами и символикой. Об этом он заявил во время встречи со студентами Киевского авиационного института.

«Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Словами, призывами, флагами вы не можете вернуть людей», — сказал Зеленский во время выступления, обращаясь к студентам.

Стало известно, какую хитрость придумал Киев для обмана России