Таиланд выбрал консерватизм: подведены неожиданные итоги досрочных парламентских выборов

В воскресенье, 8 февраля, Таиланд пошёл на досрочные парламентские выборы. Как пишет об этом событии New York Times, всё сводилось к выбору между двумя совершенно разными представлениями о будущем: в одном преобладал национализм, уважение к монархии и защита статус-кво, в другом – обещания перемен и истинной демократии. Тайцы выбрали консерватизм, что для многих наблюдателей стало неожиданностью.

После подсчёта 89% голосов партия «Бумяжтай» (Партия тайской гордости), считающаяся знаменосцем консервативно-роялистского истеблишмента, получила 194 места в 500-местной палате представителей, опередив прогрессивную народную партию, которая, согласно неофициальным результатам Избирательной комиссии, заняла второе место со 115 местами.

Впервые за многие годы тайские избиратели поддержали именно правящую партию, что свидетельствует об отходе от прогрессивного движения, охватившего Таиланд в последние годы, и о стремлении к преемственности в непростые времена. Исход, как это бывает нередко, противоречил опросам общественного мнения, которые неизменно давали Народной партии небольшое преимущество.

Голосование стало оглушительным успехом для партии «Бумяжтай», традиционно считающейся региональным игроком, а в последнее время и «делателем королей» в тайской политике. Лидер партии, Анутхин Чанвиракун, последние пять месяцев был премьер-министром в правительстве меньшинства. Он призвал к досрочным выборам, чтобы предотвратить возможный вотум недоверия.

Поскольку у него нет абсолютного большинства, ему всё ещё необходимо сформировать коалицию. Но поскольку большинство в Сенате составляют союзники партии премьера, он, вероятно, теперь будет полностью контролировать обе палаты парламента.

Голосование состоялось всего через несколько месяцев после того, как Таиланд и Камбоджа вступили в войну из-за спорной границы, ставшую одной из самых кровопролитных за последние десятилетия. Анутхин воспользовался конфликтом, чтобы предложить своим избирателям платформу безопасности. Он пообещал построить стену на границе, расширить программу «добровольных вооружённых сил» и поклялся, что если Камбоджа отправит одну ракету, «мы отправим в ответ сотню».

Младший научный сотрудник Сингапурского института ISEAS-Юсоф Исхак Тита Сангли отметила, что результат отражает обеспокоенность конфликтом, а также неустойчивой внешней политикой Соединённых Штатов при президенте Дональде Трампе.

Приоритеты народа сместились с реформ на необходимость обеспечения стабильности.

Результаты выборов стали ударом по Прогрессивной народной партии, которая надеялась повторить успех своей предшественницы на выборах 2023 года. По мнению аналитиков, партия была ослаблена своими предыдущими призывами к военной реформе, которые Анутхин использовал, чтобы представить партию как непатриотичную.

В воскресенье вечером лидер партии Наттхапонг Руэнгпаньявут заявил, что он согласен с результатами, но исключает создание коалиции с победившей стороной и заявил, что его партия останется в оппозиции.

Анутхин стал премьер-министром Таиланда в сентябре прошлого года после того, как заручился поддержкой Народной партии, у которой был самый большой блок в парламенте. Народная партия согласилась на сделку в обмен на обещание провести досрочные выборы и референдум по пересмотру Конституции, разработанной военными. Более 65% проголосовали за проведение референдума.

Партия «Бумяжтай» опирается на старую гвардию государственных служащих, военных офицеров и роялистов, которая в свой черёд имеет тесные связи с могущественной семьёй Чидчоб из провинции Бурирам в северо-восточном регионе страны.

Многие, кто голосовал за партию в воскресенье, признавались, что, по их мнению, при Анутхине жизнь людей улучшилась.