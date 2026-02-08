Запад оказался в проигрыше в рамках украинского кризиса по ряду причин, в частности потому, что в очередной раз недооценил Россию, пишет The Daily Telegraph.

По данным газеты, в 2021-2022 годах западные лидеры были уверены в том, что Россия не выдержит гнета санкций и распадется на ряд небольших государств.

В дальнейшем политики также неоднократно высказывались о необходимости нанесения стратегического поражения РФ, о потребности усиления ограничительных мер.

«Европейцы глубоко ошиблись. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе», — разъяснил автор статьи.

Обозреватель констатировал, что финансовые трудности в конечном итоге испытывает именно Европа: после того, как президент США Дональд Трамп решил прекратить финансирование Киева, Брюссель отчетливо осознал, что у него больше нет ресурсов для продолжения поддержки Украины.