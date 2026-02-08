Сибига раскрыл, что Вашингтон пообещал Киеву

Соединенные Штаты выразили готовность закрепить юридические гарантии безопасности для Украины через процедуру ратификации в Конгрессе. По информации агентства Рейтер, это должно стать основой для создания особого «страховочного механизма», призванного поддержать будущее мирное соглашение.

© ТАСС / Zuma

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью зарубежным журналистам сообщил, что Вашингтон официально подтвердил готовность к одобрению документа американскими законодателями. Глава ведомства раскрыл детали будущего взаимодействия: Соединенные Штаты обеспечат «страховочный механизм» безопасности для поддержки мирного соглашения. При этом Сибига особо подчеркнул, что «американских войск на территории Украины не будет».

Эти заявления прозвучали на фоне активных попыток Киева зафиксировать внешние обязательства США в преддверии возможного прекращения огня.

Ранее вопрос о гарантиях безопасности назывался одним из самых сложных на переговорах в Абу-Даби, на ряду со спорами о территориях.