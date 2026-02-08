Владимир Зеленский в ходе общения со студентами Киевского авиационного института объяснил , что свет на Украине есть только благодаря тому, что он не тратит время на лишнюю чашку чая и блогерство.

По словам главы государства, сохранение электроснабжения в стране является результатом его личных усилий, которые требуют полной самоотдачи и отказа от привычного образа жизни.

«У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 блогов за одни сутки. Просто света не будет», — заявил украинский лидер.

Видео с его выступлением опубликовали украинкие СМИ.

Он также отметил, что в условиях текущего кризиса доверие не должно зависеть исключительно от присутствия в социальных сетях, так как «открытость не измеряется количеством камер или фото». По мнению Зеленского, физически уделить время всем запросам общества в момент, когда инфраструктура находится на грани уничтожения, невозможно.