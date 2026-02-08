Депутат Рады назвал виновных в провале с аварийным питанием в Киеве

Власти Украины провалили «задание по аварийному питанию для критической инфраструктуры» Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, передает РИА Новости.

Депутат раскритиковал чиновников в эфире местного телеканала.

«Не выполнено практически ничего по заданию аварийного питания критической инфраструктуры», — заявил Кучеренко.

По его словам, критическая ситуация сложилась с объектами метрополитена, с насосами подкачки и насосами водоканалов.

Ранее власти анонсировали запуск дополнительных 100 мегаватт когенерационной мощности в Киеве до конца нового года. Однако парламентарий считает, что это миф, и непонятно, «кто тянул их за язык и зачем они говорили про это».

«Не запустят и не запустили», — резюмировал Кучеренко.

Он добавил, что две установки ещё далеки от запуска: «монтаж сделали а они не работают».

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров объяснил масштабный энергетический кризис коррупцией и некомпетентностью тех, кто пришел к власти после госпереворота 2014 года.