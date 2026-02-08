Азаров объяснил, с чем связан энергетический кризис на Украине

Бывший премьер Украины Николай Азаров рассказал, почему на Украине начался масштабный энергетический кризис. Главные причины — воровство и коррупция в отрасли после госпереворота 2014 года, тотальная некомпетентность и стремление националистов заменить все советское западным.

В телеграм-канале Азаров написал, что есть несколько составляющих кризиса, охватившего Украину. Основной причиной является коррупция.

«После госпереворота системная работа по сохранению энергетического комплекса, его развитию и модернизации прекратилась. Деньги разворовывались. Тарифы повышались, мотивируя необходимостью обновлять оборудования, но этого не проводилось», — написал экс-премьер.

Он напомнил о лозунгах националистов, заявлениях, что республика откажется от «совковой системы» и будет создавать новую, связанную с Европой. Однако никакой объединенной энергосистемы Европы не существует — есть лишь несколько колец энергосистем, объединяющих ряд стран, отметил Азаров.

Экс-премьер также обвинил нынешние власти в том, что они «разрушили все, что мы сохраняли и развивали».

«Трансформаторные заводы, кабельные заводы и другие электротехнические предприятия, помогавшие обслуживать и генерации, и сети, и магистральные распределители», — перечислил Азаров.

Он отметил, что абсурд ситуации в том, что в Киеве решили «в Европе все закупать», но сейчас выясняется, что «Европа такое не производит».

Ранее в украинской Раде заявили, что в республике «начала сыпаться мобильная связь».