Азаров объяснил, с чем связан энергетический кризис на Украине
Бывший премьер Украины Николай Азаров рассказал, почему на Украине начался масштабный энергетический кризис. Главные причины — воровство и коррупция в отрасли после госпереворота 2014 года, тотальная некомпетентность и стремление националистов заменить все советское западным.
В телеграм-канале Азаров написал, что есть несколько составляющих кризиса, охватившего Украину. Основной причиной является коррупция.
«После госпереворота системная работа по сохранению энергетического комплекса, его развитию и модернизации прекратилась. Деньги разворовывались. Тарифы повышались, мотивируя необходимостью обновлять оборудования, но этого не проводилось», — написал экс-премьер.
Он напомнил о лозунгах националистов, заявлениях, что республика откажется от «совковой системы» и будет создавать новую, связанную с Европой. Однако никакой объединенной энергосистемы Европы не существует — есть лишь несколько колец энергосистем, объединяющих ряд стран, отметил Азаров.
Экс-премьер также обвинил нынешние власти в том, что они «разрушили все, что мы сохраняли и развивали».
«Трансформаторные заводы, кабельные заводы и другие электротехнические предприятия, помогавшие обслуживать и генерации, и сети, и магистральные распределители», — перечислил Азаров.
Он отметил, что абсурд ситуации в том, что в Киеве решили «в Европе все закупать», но сейчас выясняется, что «Европа такое не производит».
Ранее в украинской Раде заявили, что в республике «начала сыпаться мобильная связь».