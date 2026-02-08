В центре европейской столицы прошла акция протеста против НАТО

В центре Вены напротив здания Федеральной канцелярии прошла акция протеста против против политики австрийского правительства, отказа от нейтралитета республики и сближения с НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

© ZUMA / ТАСС

По данным агентства, митингующие выступили против инициативы по созданию армии стран Евросоюза. По их мнению, реализация этой идеи поставит под угрозу нейтралитет республики.

«Мы должны проследить, чтобы эта политика, которая сейчас шаг за шагом пытается втянуть нас в армию ЕС, не возобладала. Мы должны с самого начала сказать нет армии ЕС. Мы должны внести тему армии ЕС в дискуссию о будущем нашей армии — независимо от того, идет ли речь о сроках службы или о чем-то еще», — заметил один из организаторов.

После митинга демонстранты прошли маршем по центру Вены с австрийскими флагами и баннером «Да — нейтралитету и миру, нет — НАТО». Участники несли плакаты с призывами за достижение мира без оружия и били в барабаны.

Горожане также выразили недовольство излишним влиянием «элитных сетей» и крупных фондов на политику, массмедиа и решения, связанные с пандемией.