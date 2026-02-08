В Раде заявили о коллапсе мобильной связи на Украине

Система связи в Украине начала «сыпаться» и давать масштабные сбои. В пригородах Киева смартфоны уже не показывают ни одной «черточки». Скоро ситуация станет еще хуже. Такое заявление сделал депутат Рады, глава подкомитета по вопросам кибербезопасности и правительственной связи Александр Федиенко, сообщает украинское издание «Страна».

Федиенко заявил, что из-за постоянных блэкаутов «первыми, как и прогнозировалось, упали мобильные операторы». При этом признавать коллапс в системе связи никто официально не хочет, хотя он налицо.

«И когда мне рассказывают, как «круто» у них все работает, я всегда прошу посмотреть не на центр столицы, а на села и малые города. К примеру, вчера на въезде в Бровары, ни одной черточки связи от всех трех операторов. Никакой», — сказал Федиенко.

По словам депутата, электроэнергии нет длительное время, поэтому «вслед за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы». Их сети построены по старым схемам, где на каждом узле стоят аккумуляторы, но аккумуляторы разряжаются. И тогда «все исчезает».

«Операторам следует готовиться к сценарию, когда электроэнергию вообще перестанут поставлять», — считает Федиенко.

Он добавил, что такая ситуация уже сложилась в Херсоне.