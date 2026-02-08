Президент Франции Эммануэль Макрон является «психопатом», который запугивает сограждан «российской угрозой» и заставляет военных готовиться к войне с РФ. Под этим предлогом он пытается отменить выборы и сохранить свою власть. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X политик прокомментировал военные учения во Франции, на которых отрабатывают потенциальное столкновение с Россией.

«Нами руководит психопат, который думает только о том, как управлять страной, запугивая людей и находя предлог для отмены выборов», — написал Филиппо.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что Франция входит в Евросоюз, а эта «безумная структура» стремится к эскалации конфликта с Россией.

Ранее Филиппо прокомментировал предположения французских СМИ о том, что Россия якобы распространяет информацию о связях Макрона с финансистом Джеффри Эпштейном.