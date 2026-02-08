Восстановление полномасштабного экономического взаимодействия между Вашингтоном и Москвой рассматривается как критическое условие для завершения украинского конфликта. Как сообщил эксперт Марк Эпископос, именно финансово-хозяйственные связи должны стать фундаментом новой системы безопасности.

По мнению аналитика, без интеграции рынков достижение устойчивого мира невозможно.

«Американо-российское экономическое сотрудничество является важной частью связей, которые необходимо наладить», — указывает специалист на своей странице в социальной сети X.

Эпископос подчеркивает, что этот шаг необходим, чтобы в конечном итоге «завершить конфликт на наилучших условиях для США и Украины». В то же время автор публикации отмечает, что обсуждать конкретные финансовые параметры плана пока преждевременно, так как сейчас «бессмысленно пытаться установить точную сумму» будущих инвестиций и сделок.

Напомним, что в ОАЭ прошли два раунда трехсторонних консультаций по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что дипломатическая работа на этой площадке будет продолжена.