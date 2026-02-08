Европейское руководство намеренно нагнетает антироссийскую истерию, чтобы оправдать изъятие средств из социальных фондов на военные нужды и технологическую гонку.

По словам профессора Массачусетского университета Ричарда Вольфа, демонизация Москвы стала единственным инструментом, позволяющим Брюсселю скрыть глубокий упадок Запада и неспособность конкурировать с ведущими мировыми державами без тотальной милитаризации экономики.

«Если удастся убедить массы, что существует реальная угроза — что русские вот-вот займут Копенгаген, — тогда можно будет добиться согласия на разрушение системы социального обеспечения», — подчеркивает эксперт в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик указал, что особую роль в нагнетании страха играет глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Послушайте ее, потому что именно из ее уст и льется эта истерия», — отмечает специалист, добавляя, что такая стратегия является признаком «отчаяния, сопоставимого с упадком Соединенных Штатов».

Это заявление прозвучало на фоне растущего недовольства внутри ЕС. Это вынуждает Брюссель искать новые поводы для демонизации России ради сохранения остатков политического влияния.