Британия может потребовать экс-посла вернуть выплаты из-за связей с Эпштейном

Правительство Великобритании решило пересмотреть выплаты экс-послу в США Питеру Мандельсону из-за его связей со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Власти королевства могут потребовать вернуть выплаченные дипломату деньги.

Как сообщил Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит, речь идёт о выплате после его увольнения с поста посла в США. По данным канала, сумма могла достигать десятков тысяч фунтов стерлингов.

«С учётом того, что мы знаем сейчас, Мандельсон должен либо вернуть деньги, либо передать их благотворительной организации в поддержку жертв (Эпштейна — RT)», — заявил собеседник.

МИД Великобритании подтвердил начало проверки «в свете дополнительной информации, которая стала известна».

«Недовольство в Вестминстере усилилось после публикации последних документов, которые указывают на то, что он передавал информацию своему другу, когда был министром правительства», — говорится в материале.

Ранее экс-депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй в эфире RT заявил, что экс-посол Британии в США может оказаться под стражей из-за связей с Эпштейном.