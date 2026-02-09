В Букингемском дворце началась паника после публикации новой партии файлов Джеффри Эпштейна. Вскрылось, что сын Елизаветы II был постоянным клиентом финансиста, участвовал в развратных вечеринках и знал, что некоторым девушкам из компании Эпштейна не было и 18 лет. В одном из писем Эндрю писал Джеффри, что хочет быть его "питомцем".

Карл III лишил брата всех титулов и отослал в деревню. А принц Уильям и Кейт Миддлтон выразили соболезнования всем пострадавшим от действий Эпштейна. На фоне скандала принцу Уэльскому предстоит деловая зарубежная поездка.

Уильям проведет ближайшие три дня в Саудовской Аравии. Поездка совершается по просьбе правительства Великобритании и рассматривается как одно из самых серьезных дипломатических испытаний для будущего короля.

Принц Уэльский встретится с представителями молодого поколения саудовцев, узнает о планах страны на будущее, включая ее приверженность принципам устойчивого развития, а также посетит исторический город Аль-Ула, где ознакомится с усилиями по защите природной среды и ландшафта. Это чрезвычайно важная поездка для будущего наследника престола, поскольку он продемонстрирует "мягкую силу" королевской семьи одному из ключевых ближневосточных союзников Великобритании.

Отметим, что режим наследного принца Мухаммеда бин Салмана подвергался критике со стороны правозащитных организаций за широкое применение смертной казни, преследование людей, реализующих свое право на свободу выражения мнений, а также за ужаснейшие условия труда для мигрантов.

Репутация наследного принца Мухаммеда была серьезно подорвана после оглашения данных американской разведки о том, что якобы он отдал приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Когда премьер-министр Британии Кир Стармер впервые встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в 2024 году, его обвинили в том, что он поставил попытки ускорить экономический рост выше вопросов соблюдения прав человека.

Уильяму после такой поездки тоже не избежать критики. Ситуацию могла бы сгладить Кейт Миддлтон, но принцесса останется дома. Кэтрин после нескольких курсов химиотерапии уверяет, что ее рак ушел в ремиссию, но при этом врачи категорически запрещают ей длительные перелеты.