Премьер Венгрии жал гирю в костюме на мероприятии перед выборами

Премьер Венгрии Орбан жал гирю в костюме переды парламентскими выборами

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеозапись своей тренировки перед встречей с избирателями в венгерском Сомбатхее, на ней он в костюме жал гирю.

«Я готов. Если будет ближний бой, то я в порядке», — написал Орбан.

После тренировки венгерский премьер отправился на стадион, где состоялась встреча с избирателями. Вместе с ним в мероприятии принимал участие министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Парламентские выборы в Венгрии, на которых будет избран состав Национального собрания и решена судьба политической карьеры Виктора Орбана, запланированы на 12 апреля 2026 года. Главным соперником партии Орбана «Фидес» является партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.

В январе агентство Bloomberg писало, что Орбан хочет усилить влияние президента в Венгрии и занять этот пост.