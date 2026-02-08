США запускают "сверхсекретные" переговоры по конфликту вокруг Западной Сахары

Под прямым патронажем США 8 февраля в Мадриде пройдет "сверхсекретная" встреча представителей Марокко, Алжира, Мавритании и Фронта Полисарио. По данным источников Jeune Afrique, эти беспрецедентные переговоры могут стать настоящим стартом урегулирования конфликта вокруг Западной Сахары.

По данным источников издания, встреча пройдет в закрытых залах посольства США в Мадриде, вдали от прессы и официальных заявлений. Участие в мероприятии, как отмечается, примут по три представителя от каждой стороны под руководством американцев во главе со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа по Африке Массада Булоса и посла США при ООН Майкла Уолтца.

Эмиссар ООН Стаффан де Мистура будет участвовать скорее в роли наблюдателя, так как с осени 2025 года процесс явно переместился из Нью-Йорка в Вашингтон.

Автор статьи отмечает, что предстоящие переговоры в Мадриде вписываются в уже запущенный американцами процесс. Как отметил отставной марокканский дипломат Ахмед Фаузи, "эта встреча продолжает линию Вашингтона и Алжира".

Ранее Полисарио в Вашингтоне пытался добиться прямых переговоров с госдепом, но получил лишь неформальные консультации. В ходе недавнего визита Масада Булоса в Алжир он обозначил рамки переговорного процесса. Так, согласно информации Jeune Afrique, в основу обсуждений ляжет резолюция СБ ООН 2797, признающая марокканскую автономию над Западной Сахарой "серьезной, правдоподобной и реалистичной" базой. В Тиндуфе продолжают настаивать на референдуме, но в мировых столицах эта идея считается давно похороненной.

В центре испанской столицы обсудят новый марокканский план автономии (40 страниц против трех в тексте от 2007 года), подготовленный под личным контролем короля Марокко и при участии советников Фуада Эль-Химмы, Тайеба Фасси-Фихри и Омара Аззимана, а также генеральной дирекции исследований и документации (DGED) королевства и профильных министерств. Вашингтон считает, что Рабат может еще доработать отдельные параметры, но основа уже есть. В частности, исключается проведение референдума о независимости Западной Сахары, предлагается широкая автономия под марокканским суверенитетом с сохранением флага, дирхама и территориальной целостности - красные линии Рабата.

Для США Сахара давно перестала быть периферийным вопросом - это стратегический приоритет, отмечают источники издания. Стабилизация Магриба необходима для безопасности НАТО и предотвращения "замороженного конфликта" у Атлантики и Сахеля. Территория богата критическими минералами (фосфаты, редкоземельные элементы, ванадий), важными для западных цепочек поставок в условиях конкуренции с Китаем. Наконец, администрация Трампа стремится закрыть старый конфликт, чтобы освободить дипломатическую повестку для двусторонних партнерств, ориентированных на бизнес и американские интересы, а не на бесконечные многосторонние процессы.

Выбор Мадрида для встречи является американским решением, продиктованным удобством. Кроме того, Испания была колониальной державой Сахары и местом символических соглашений 1975 года.

Эксперты отмечают, что в тени переговоров целью Рабата является сокращение или ликвидация Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (MINURSO). В данном контексте произошедшие бюджетные сокращения ООН уже ослабили миссию, а уход без замены Юсефа Джедьяна (палестинского дипломата, возглавлявшего офис связи миссии в Тиндуфе) оказался негативным симптомом.

Даже если Мадрид станет важной вехой, самое сложное впереди, так как предстоит интеграция 50 лет структурированного населения лагерей Тиндуфа, управление местными элитами, возвращениями, социальными балансами и фрустрациями. Как отметил Ахмед Фаузи, потребуются время, дополнительные переговоры и твердая, но гибкая рука марокканского государства. "Возврата назад нет", - подчеркнул он.

Мадридская встреча вряд ли завершится подробным коммюнике или историческим фото. Но для тех, кто читает между строк, это может стать настоящим стартом структурированных переговоров по Сахаре - под американским контролем, в четко очерченных рамках, с участием ЕС и Алжира, вынужденных принять свою второстепенную роль.