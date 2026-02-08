Зеленский в ходе встречи с руководителем Минобороны Франции Минобороны Франции Катрин Вотрен заявил о необходимости "срочных мер для обеспечения устойчивости и обороноспособности Украины", сообщает Le Monde.

Как утверждает издание Зеленский заявил, что говорит, в первую очередь, о противовоздушной обороне, военной авиации и "усилиях по обороне в целях укрепления Европы".

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине со стороны других государств может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.