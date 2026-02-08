Мир на Украине можно было заключить еще в 2022 году, но появился бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает РИА Новости.

«Соглашение на самом деле было близко уже в апреле 2022 года, но затем появился Борис Джонсон... там был интерес в том, чтобы этот конфликт был», — сказал политик.

По словам Бабиша, в ходе переговоров, которые идут в данный момент, должно быть найдено дипломатическое решение конфликта.

Ранее Андрей Бабиш заявил, что Чехия не будет поставлять Украине самолеты L-159. По его словам, Прага исключает дальнейшую дискуссию о продаже Киеву истребителей, призвав начальника Генштаба воздержаться от высказываний на эту тему.