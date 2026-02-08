Далай-лама прокомментировал информацию о контактах с Эпштейном

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо никогда не встречался с Джеффри Эпштейном. скандально известным американским финансистом, передает NDTV со ссылкой на пресс-службу первосвященника.

Накануне западные и индийские массмедиа рассказали о результатах изучения файлов Минюста США. По словам журналистов, в файлах Эпштейна слово «Далай» встречается свыше 160 раз.

Корреспонденты заметили, что имя Далай-ламы фигурировало в пересылаемых новостных статьях, случайных упоминаниях о неудачных попытках организовать мероприятия или встречи.

«Мы можем однозначно подтвердить, что его святейшество никогда не встречался с Джеффри Эпштейном и не давал разрешения на какие-либо встречи или контакты с ним от своего имени», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что лидеры организации Time's Up, созданной для защиты жертв сексуального насилия, поддерживали контакты с ближайшим окружением Эпштейна.