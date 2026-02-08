На Украине произойдет цивилизационный разлом, страна распадется на две части. Так видит итог украинского конфликта политический эксперт Дмитрий Выдрин, сообщает РИА Новости.

Эксперт охарактеризовал будущее «незалежной» как «цивилизационный разлом».

«Одна часть Украины вернется в кластер русской цивилизации, а остальная будет жить иной судьбой, пытаясь встроиться в другие западные цивилизационные комбинации», — сказал политолог.

Он напомнил, что Украину исторически делили на левобережную и правобережную, и это не было случайным. Сейчас, по мнению Выдрина, конфликт «близок к затуханию». Весьма вероятно, что его острая фаза может прекратиться уже в этом году.

Выдрин — профессор политологии, ранее был депутатом Верховной рады (V созыв) и советником президентов Леонида Кучмы и Виктора Януковича.