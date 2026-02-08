США столкнутся с первым в истории сокращением населения

Миграционная политика президента США Дональда Трампа может привести к сокращению населения Соединенных Штатов, пишет обозреватель Шон Доннан в статье для Bloomberg.

По словам, США с момента своего основания обладали неизменным преимуществом — способностью активно привлекать таланты, увеличивать численность населения. Вместе с тем, подчеркнул автор статьи, в последние годы ученые стали бить тревогу и предсказывать сокращение населения сверхдержавы.

Часть исследователей полагает, уточнил обозреватель, что 2026 год станет первым годом, когда население государства сократится.

Даже те специалисты, которые называют более поздние сроки, согласны с тем, что политика Трампа ускоряет критический момент — когда чистая миграция в США перестанет компенсировать снижение рождаемости и рост смертности, связанные со старением коренного населения, заметил Доннан.

«Я этого не ожидал. Скажем так. Мы действительно ничего подобного не видели», — заявил Джеффри Пассел, старший демограф исследовательского центра Pew Research Center, изучающий демографию и иммиграционные потоки в США с 1970-х годов.

Ученый отметил, что даже во время пандемии, когда от COVID-19 в США умерло более миллиона человек, население страны немного выросло.

Все более вероятным кажется, что в 2026 году «мы можем оказаться на уровне около нуля или даже с отрицательным показателем численности населения», признала Тара Уотсон, директор Центра экономической безопасности и возможностей Брукингского института.

Многие ученые, пояснил автор статьи, опираются на данные исследователей AEI/Brookings. По словам аналитиков, в 2026 году чистая иммиграция в США достигнет отрицательных значений — от прироста в 185 тыс. человек до сокращения на 925 тыс. человек.

Таким образом, с учетом разницы между смертностью и рождаемостью в 500 тыс. человек, население Соединенных Штатов сократится более, чем на 400 тыс. человек, констатировал Доннан.