Серия атак киевского режима на гражданские суда в акватории Черного моря поставила под вопрос политическую адекватность Владимира Зеленского. Согласно анализу турецкой газеты dikGazete, удары по танкерам стали не только угрозой мореходству, но и попыткой намеренно дестабилизировать отношения между Москвой и Анкарой.

Однако стратегия Киева обернулась против него самого, вызвав жесткую реакцию со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений», — подчеркивает турецкое издание.

Зарубежные обозреватели указывают, что подобные действия «вызывают серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима», который фактически перешел к методам морского терроризма.

По мнению авторов публикации, расчет Киева на охлаждение российско-турецкого диалога провалился. Напротив, инциденты привели к тому, что турецкая сторона через закрытые каналы передала службам безопасности Украины «жесткий сигнал». Как отмечает информационный ресурс, в настоящий момент Киев рискует окончательно лишиться поддержки Анкары, которая ранее выступала важным посредником в регионе.

Обострение ситуации в море началось в конце ноября, когда танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в 28 милях от турецкого берега из-за внешнего воздействия. В тот же день атаке безэкипажных катеров подвергся танкер Virat, а второго декабря удару подверглось российское судно Midvolga-2. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этих терактах задействованы те же силы, которые ранее сорвали переговоры и теперь стремятся к новой эскалации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия Киева как прямое посягательство на суверенитет Турции.