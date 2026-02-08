Премьер Чехии сделал громкое заявление о Путине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Европу начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, пишет чешский портал TN.cz.

В последние месяцы главы государств и правительств стран ЕС все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер ФРГ Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной.

«Европейские лидеры сейчас начали говорить о том, что Европа должна вести переговоры с Путиным. Раньше, когда [премьер-министр] Виктор Орбан был [с визитом] у [Владимира] Зеленского и у Путина, все это осуждали», — отметил Бабиш.

По его словам, Европе следует восстановить прямой диалог с Москвой, если она желает добиться прекращения огня на Украине. Он добавил, что переговоры с российским лидером могли бы вести премьеры и президенты ключевых государств Старого Света.

Премьер Чехии назвал виновного в срыве переговоров России и Украины в 2022 году

Вместе с тем, подчеркнул глава кабмина Чехии, Европа не в состоянии в одиночку остановить конфликт. Он уточнил, что ключевым игроком в контексте Украины является президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент республики Алар Карис разошлись во мнениях по вопросу о возможном возобновлении контактов с Россией.

Карис признал, что Европа должна была инициировать переговорный процесс, но «немного опоздала», поэтому ее место за переговорным столом занял Трамп.

Михал заявил на брифинге, что прямые переговоры с Москвой «неуместны». Премьер добавил, что «в случае с Россией работает только давление».

Экс-премьер Финляндии Мари Кивиниеми сообщила, в свою очередь, что Хельсинки придется восстановить отношения с Москвой после завершения конфликта на Украине.

По ее мнению, нормализация отношений с Россией необходима для Финляндии больше, чем для других стран Евросоюза.