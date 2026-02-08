Иран отказался прекращать обогащение урана

В Тегеране сделали новое заявление о своей ядерной программе и возможном военном конфликте с США. Глава иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что Исламская Республика имеет право обогащать уран, даже если это приведет к войне. Дипломата цитирует РИА Новости.

В воскресенье министр объяснил, почему власти Ирана настаивают на возможности обогащать уран и не откажутся от нее, даже если им «навяжут войну».

«Потому что никто не имеет права говорить нам, что у нас должно быть и чего не должно», — заявил министр.

Аракчи считает, что решение, касающееся иранской ядерной программы, можно найти только путем переговоров.

Накануне в МИД Ирана заявили, что не намерены обсуждать ракетную программу с Вашингтоном.