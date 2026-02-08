Украинский политолог рассказал, как Кулеба опозорился на Ближнем Востоке

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опозорился во время поездки в страны Ближнего Востока, так как пытался получить их поддержку, не понимая местных реалий. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Юрий Романенко.

По его словам, пару лет назад Кулеба прилетал в столицу Ирака, пытаясь собрать голоса в поддержку очередной антироссийской резолюции ООН. Однако в Багдаде на чиновника «смотрели как на дурачка» и удивлялись, что он не знает о сильном влиянии Ирана в Ираке, где 60% населения являются шиитами.

Более того, Россия также влияет на процессы в Ираке. Компания «Лукойл» владеет крупным месторождением на территории страны, и здесь есть дипломатическое представительство Москвы.

Несмотря на это, Кулеба прибыл в Ирак «с пустыми руками». Он не мог предложить Багдаду ни выгодных контрактов, ни иных форм кооперации.

«Вот ты приезжаешь и с кондачка, с ноги открыл двери и говоришь: «А ну-ка быстро мне резолюцию, значит, по России». Ну что сделали? Буквально говорю, чаем напоили и сказали: «Куда поедешь? В Кувейт? С Богом». Туда он (Кулеба — «Газета.Ru») и почесал», — сказал Романенко.

2 декабря 2025 года Кулеба допустил, что выборы на Украине пройдут сразу же после объявления перемирия в конфликте с Россией.