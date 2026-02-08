Издатель The Washington Post объявил об отставке после массовых сокращений

Генеральный директор и издатель американской газеты The Washington Post Уильям Льюис покинул свой пост на фоне массовых сокращений. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщило издание Politico со ссылкой на письмо Льюиса, адресованное сотрудникам издания. Он занимал соответствующие должности с 2023 года.

© Вечерняя Москва

В своем обращении он заявил, что за этот период ему пришлось принять «непростые решения, с тем чтобы обеспечить устойчивое будущее» газеты.

Временно исполняющим обязанности генерального директора издания стал Джефф Д'Онофрио, занимающий с 2025 года должность финансового директора газеты, пишет Politico.

Ранее на сайте Белого дома появился виртуальный «зал позора», предназначенный для СМИ, которые были «уличены в распространении фейков». В списке — телеканалы CNN, MSNBC и CBS News, а также газета The Washington Post.

В октябре прошлого года стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намерен подать иск к The Washington Post. Причиной стал материал, в котором, по словам Дмитриева, были использованы ошибочно приписанные ему цитаты.