Секретное «окно»: в Раде раскрыли, когда Зеленский подпишет мирное соглашение

В Верховной Раде Украины спрогнозировали наступление ключевого этапа для заключения мирного соглашения весной 2026 года. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV сообщил, что решающий перелом в переговорах может произойти в марте или апреле.

При этом Вениславский ссылается на прогноз главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова* (внесен в России в список террористов и экстремистов), который предполагает, что с завершением отопительного сезона актуальность ударов России по энергетике снизится, что создаст условия, при которых «откроются "максимальные возможности" для заключения мирного соглашения».

Кроме этого Вениславский прокомментировал слухи о том, что США хотели бы заключения сделки по Украине в этот период, чтобы уже в мае провести президентские выборы. Украинский депутат отметил, что скорее всего выборы провести по такому графику технически невозможно. Законодательная база для голосования еще не подготовлена, а риски в сфере безопасности остаются критическими.

