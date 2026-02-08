Стало известно о странном поведении Асада перед бегством из Сирии

Незадолго до свержения бывший президент Сирии Башар Асад был «отстранен и одержим видеоиграми». Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на офицеров дворца экс-главы государства в Дамаске.

В данным издания, ни одной из стран Ближнего Востока не хотелось смены власти в Сирии, поэтому ряд государств предлагали Асаду свою помощь, однако тот отказался. Главы внешнеполитических ведомств некоторых стран пытались дозвониться до бывшего президента Сирии за несколько дней до его ухода с поста, но тот не отвечал.

В материале говорится о том, что многие сирийцы рассматривают бегство Асада как предательство.

«До сих пор можно найти людей, которые верят в Муаммара Каддафи, некоторые верят в Саддама Хусейна. Сейчас никто не верит в Башара Асада, даже его брат», — сказал журналист Ибрагим Хамиди.

Авторы подчеркивают, что уже в годы гражданской войны некоторые сирийцы начали думать, что режим Асада рано или поздно падет. И хотя в 2017 году действовавшие на тот момент власти Сирии победили в вооруженном конфликте против оппозиции, этот момент победы мог быть обманчив. Уже тогда значительная часть страны была разрушена, а американские и европейские санкции усугубляли ситуацию в экономике.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос об экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада из России на территорию республики не становится уже долгое время.