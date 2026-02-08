В политических кругах Евросоюза назрел глубокий раскол из-за категоричного отказа Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца вступать в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает газета Berliner Zeitung, немецкое правительство демонстрирует необъяснимую сдержанность на фоне растущей популярности идеи возобновления контактов с Москвой в Париже и Риме. Пока Франция и Италия активно призывают к поиску дипломатического выхода, Берлин остается единственным крупным игроком в ЕС, который фактически саботирует процесс.

«Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы», — подчеркивает авторитетное немецкое издание.

Журналисты напоминают, что всего неделю назад глава кабинета министров ФРГ публично отклонил призывы к переговорам, а на прямой запрос газеты о причинах отсутствия мирных инициатив в правительстве Германии отвечать отказались.

Ситуация в европейских элитах обостряется на фоне интенсивных контактов в ОАЭ. В минувшие среду и четверг в Абу-Даби прошел уже второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, в которых участвовали делегации России, США и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил, что работа в рамках площадки в Абу-Даби будет продолжена.