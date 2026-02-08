Зеленский заявил об установленном США дедлайне заключения мирного соглашения

Зеленский заявил, что США установили крайний срок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией в июне. По его словам, администрация Трампа предложила провести следующий раунд трехсторонних переговоров в США.

Владимир Зеленский заявил, что США дали Украине и России еще один крайний срок для достижения мирного урегулирования и теперь предлагают прекратить военные действия к июню. Киевский руководитель также сообщил журналистам, что обе стороны приглашены на дальнейшие переговоры на ближайшей неделе, пишет The Guardian.

Зеленский сказал, что администрация Трампа “вероятно, окажет давление” на Украину и Россию, чтобы они прекратили вооруженный конфликт к началу лета.

“Они говорят, что хотят завершить все к июню, - сказал киевский деятель. – Они сделают все, чтобы положить конец войне, и им нужен четкий график всех мероприятий”.

Он сказал журналистам, что, если новый крайний срок - июнь - не будет соблюден, Вашингтон, вероятно, окажет давление на обе стороны, чтобы они встретились, отмечает The Guardian.

Перед вступлением в должность президента СГА Дональд Трамп пообещал “положить конец войне за 24 часа”, напоминает The Guardian. Позже его специальный посланник по Украине Кит Келлогг предположил, что обе стороны могут достичь соглашения в течение 100 дней после инаугурации Трампа.

После того, как этого не произошло, президент США установил новый крайний срок для заключения сделки в августе прошлого года, который также прошел без каких-либо признаков мира, а в декабре он заявил, что проект соглашения о прекращении военного конфликта был подготовлен почти “на 95%”.

На прошедшей неделе в Абу-Даби состоялись двухдневные мирные переговоры под руководством США о прекращении военных действий, но они не привели к прорыву, хотя глава офиса президента Украины заявил, что трехсторонние переговоры были “по-настоящему конструктивными”.

Зеленский заявил в субботу, что администрация Трампа предлагает провести следующий раунд трехсторонних переговоров в США, возможно, в Майами, через неделю.

“Мы подтвердили наше участие”, - сказал он.

Владимир Зеленский намекнул, что новый июньский срок для установления мира может быть связан с промежуточной предвыборной кампанией Трампа. “[промежуточные] выборы определенно важнее для них [американцев]. Давайте не будем наивными”. Киевский политик добавил: “Если русские действительно готовы положить конец войне, то действительно важно установить крайний срок”.

Как напоминает CNN, Кремль настаивает на том, чтобы Киев отказался от всего Донбасса, около четверти территории которого по-прежнему контролируется украинскими войсками. Украина отказывается уступить эту территорию.

“Мы стоим там, где стоим”, - настаиваем Зеленский, отметив, что нынешняя линия фронта является основой для прекращения огня. “Американская сторона говорит, что они могут гарантировать мониторинг”, - сказал Зеленский, имея в виду трехсторонние переговоры в Абу-Даби на прошедшей неделе.