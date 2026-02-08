СМИ узнали об отказе Асада от помощи перед свержением

Бывший президент Сирии Башар Асад в последние несколько лет перед падением режима был «отстранен и одержим видеоиграми». Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на офицеров дворца экс-главы государства в Дамаске.

По информации издания, ни одна из стран на Ближнем Востоке не хотела смены власти в Сирии. В связи с этим данные государства предлагали Асаду свою помощь, но тот отказался. Министры иностранных дел ряда стран пытались дозвониться до бывшего сирийского лидера за несколько дней до его ухода с поста, однако он не отвечал.

В материале отмечается, что многие жители Сирии рассматривают бегство Асада за границу как предательство.

«До сих пор можно найти людей, которые верят в Муаммара Каддафи, некоторые верят в Саддама Хусейна. Сейчас никто не верит в Башара Асада, даже его брат», — рассказал журналист Ибрагим Хамиди.

В статье подчеркивается, что уже в годы гражданской войны некоторые сирийцы начали думать, что режим Асада рано или поздно падет. К концу 2017 года действовавшие на тот момент власти Сирии одержали верх в вооруженном конфликте против оппозиции, но это мог быть обманчивый момент победы. Уже тогда значительная часть страны была разрушена, а введенные США и Европой санкции усугубляли экономическую ситуацию.

Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию в декабре 2024 года. Как написало издание Die Zeit, сейчас экс-президент живет в «Москве-Сити» и большую часть дней проводит за онлайн-играми.