Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в 2022 году шанс на мир между Россией и Украиной был утрачен из-за вмешательства внешних сил. Об этом сообщает TN.cz.

По словам премьера, в 2022 году стороны были максимально близки к заключению мира, однако процесс был сорван из-за вмешательства партнеров Украины с Запада. Бабиш прямо обвинил тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в том, что переговоры не были завершены.

Премьер Чехии указал, что после визита Джонсона на Украину процесс переговоров был остановлен, как и шанс прекратить боевые действия.

Он поприветствовал текущие дипломатические усилия, но заметил, что Европа не в силах самостоятельно остановить конфликт России и Украины. Ключевым игроком является президент США Дональд Трамп, подчеркнул премьер Чехии.

«Переговоры интенсивные. Создается впечатление, что они приближаются к какому-то долгосрочному решению — прекращению войны и созданию стабильных гарантий безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Дональда Трампа», — заявил Бабиш.

Первые переговоры между Россией и Украиной после начала СВО состоялись 28 февраля 2022 года в Гомеле. В конце марта делегации России и Украины встретились в Стамбуле для обсуждения проекта соглашения, однако вскоре украинские власти отказались от переговоров.

СМИ связывали такое решение с прошедшей «тайной встречей» бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Владимира Зеленского в Киеве 9 апреля 2022 года. Предполагалось, что Джонсон тогда отговорил украинского президента от переговоров, и соглашение между Москвой и Киевом не было подписано в Стамбуле.