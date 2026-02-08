Немецким оппозиционным депутатам запретили посещать парламент

Администрация Бундестага отказала в выдаче пропусков семи сотрудникам партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после февральских выборов 2025 года. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации, двое из них работали на парламентскую фракцию АдГ, ещё пятеро — на отдельных депутатов. Всем запрещён доступ в здания парламента, и они не получают заработную плату.

В администрации подтвердили, что все кандидаты обязаны пройти проверку на благонадёжность, и при наличии обоснованных сомнений в допуске может быть отказано.

Первый парламентский секретарь фракции АдГ Бернд Бауман назвал это «очередной дискриминацией». Конкретные причины отказа официально не раскрываются.