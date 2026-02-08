Присоединение Колумбии к БРИКС пока не обсуждается

Вопрос о присоединении Колумбии к БРИКС в настоящее время не рассматривается. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.

© Газета.Ru

"Речи о присоединении к работе объединения пока не ведется", - сказал он.

По его словам, данная тема не поднимается и в ходе текущей внутриполитической дискуссии — ее не затрагивают кандидаты на предстоящих в Колумбии президентских и парламентских выборах. Тавдумадзе уточнил, что на сегодняшний день взаимодействие Колумбии с БРИКС ограничивается участием в Новом банке развития. Колумбия присоединилась к НБР БРИКС в июне 2025 года. В прошлом году бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва пригласил на летний саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро Мексику, Уругвай и Колумбию.

Политик пояснил, что хотя эти страны Латинской Америки не входят в организацию, их участие важно. БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году.

На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.