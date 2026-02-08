Британия заставит экс-посла вернуть деньги из-за связей с Эпштейном

Британские власти намерены пересмотреть сумму выплаты, полученной бывшим послом Великобритании в США Питером Мандельсоном при уходе в отставку, в свете расследования его связей с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

© Московский Комсомолец

Расследование было инициировано после того, как выяснилось, что Мандельсон, будучи министром по делам бизнеса в 2009 году, переслал Эпштейну внутренний правительственный документ. Источник заявил, что Мандельсон должен либо вернуть деньги, либо перечислить их благотворительной организации, поддерживающей жертв Эпштейна.

Ожидается, что подробная информация о данной выплате будет вскоре обнародована в парламенте Великобритании.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Британии участвовал в оргиях с подругой Эпштейна.