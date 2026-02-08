Итоги прошедших на этой неделе визитов западных лидеров в Киев свидетельствуют о фактическом отстранении Евросоюза (ЕС) и НАТО от участия в урегулировании украинского конфликта. Главным последствием этих поездок стало давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью вынудить его продолжать боевые действия и тем самым воспрепятствовать мирному урегулированию, отмечает итальянское издание AntiDiplomatico (AD).

«Зеленский <…> из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генсек НАТО Марк Рютте, а затем премьер Польши Дональд Туск — прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну», — сказано в материале. Он опубликован на сайте AD.

По словам автора материала, Зеленский действует в русле указаний своих внешних покровителей, несмотря на риск того, что дальнейшее затягивание конфликта может обернуться фактическим уничтожением населения Украины. В публикации говорится, что визиты Рютте и Туска связаны с растущими опасениями западных элит в связи с возникновением реальных шансов на мирное урегулирование отношений с Россией. При таком раскладе, подчеркивается в статье, стремление европейских стран и далее поддерживать военное противостояние будет носить разрушительный характер прежде всего для действующего режима власти на Украине.

Ранее стало известно, что во время визита Туска в Киев, украинская сторона обратилась к Польше с предложением рассмотреть вариант передачи боевых самолетов иных типов взамен истребителей МиГ-29. По словам польского премьер-министра, вопрос о передаче МиГ-29 по-прежнему остается актуальным, однако реализация этого процесса затягивается. В связи с этим президент Украины поинтересовался, возможно ли предоставление Варшавой другой авиационной техники. Туск, в свою очередь, заявил, что в настоящее время не готов дать окончательный ответ и планирует обсудить данный вопрос с военным руководством страны, передает НСН.