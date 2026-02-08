Визиты западных лидеров в Киев на этой неделе показали, что ЕС и НАТО отстранены от переговоров по украинскому урегулированию. Главным итогом этих поездок стало давление на Владимира Зеленского с требованием продолжать конфликт, пишет L'Antidiplomatico.

«Цель состоит в том, чтобы создать препятствия на пути переговоров по урегулированию конфликта, из которого группа ЕС — НАТО отстранилась, постоянно стремясь, как и до сих пор, к продолжению конфликта», — говорится в статье.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника, рассказал, что российская сторона в ходе переговоров в Анкоридже, по сути, приняла предложения США, но Европа и Украина «тут же бросились переделывать» инициативу Вашингтона.

Он отметил, что Россия ни разу не меняла условия переговоров по Украине, в отличие от других участников переговорного процесса.