Antidiplomatico: Евросоюз и НАТО отстранились от переговоров по Украине
Визиты западных лидеров в Киев на этой неделе показали, что ЕС и НАТО отстранены от переговоров по украинскому урегулированию. Главным итогом этих поездок стало давление на Владимира Зеленского с требованием продолжать конфликт, пишет L'Antidiplomatico.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника, рассказал, что российская сторона в ходе переговоров в Анкоридже, по сути, приняла предложения США, но Европа и Украина «тут же бросились переделывать» инициативу Вашингтона.
Он отметил, что Россия ни разу не меняла условия переговоров по Украине, в отличие от других участников переговорного процесса.