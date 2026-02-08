Politico: США усиливают давление на Украину перед осенними выборами
Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что лидер США Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с Россией об Украине без участия Киева. Об этом пишет газета Politico. По мнению авторов материала, что лидер США может захотеть быстрее решить украинский вопрос перед осенними выборами.
7 февраля Зеленский говорил, что Вашингтон предложил Москве и Киеву провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории США. По его словам, украинская сторона уже подтвердила свое участие в новой встрече.
В этот же день Зеленский рассказал, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт до июня текущего года. В связи с этим он не исключил, что США будут оказывать давление на обе стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.