США усиливают давление на Украину перед осенними выборами

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что лидер США Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с Россией об Украине без участия Киева. Об этом пишет газета Politico. По мнению авторов материала, что лидер США может захотеть быстрее решить украинский вопрос перед осенними выборами.

"Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с Россией, исключив Украину из переговоров о собственном статусе", — говорится в сообщении.

7 февраля Зеленский говорил, что Вашингтон предложил Москве и Киеву провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории США. По его словам, украинская сторона уже подтвердила свое участие в новой встрече.

В этот же день Зеленский рассказал, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт до июня текущего года. В связи с этим он не исключил, что США будут оказывать давление на обе стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.