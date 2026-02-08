Украинский политолог назвал причины недовольства Киева переговорами в Абу-Даби

Украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего Киева переговорами в Абу-Даби.

«Украина недовольна ситуацией в Абу-Даби и недовольна ОАЭ как переговорной площадкой. Именно поэтому украинский президент говорит о США. Почему недовольна? Да из-за того, что Абу-Даби имеет слишком тесные связи с Москвой. И лидер ОАЭ недавно посещал с официальным визитом РФ», — отметил эксперт.

По словам Бортника, США также заинтересованы в переносе переговоров на свою территорию, чтобы «додавить» как Киев, так и Москву, на заключение договоренностей.

Ранее Зеленский сообщил, что на прошедших переговорах с Россией Украина отказалась уходить из Донбасса. По его словам, «"стоим, где стоим" — самая справедливая и наиболее надежная модель для прекращения огня».