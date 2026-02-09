К экс-министру Франции приставили охрану на фоне угроз из-за связей с Эпштейном

К бывшему министру культуры Франции, экс-президенту Института арабского мира (AWI) Жаку Лангу и его супруге приставили охрану после угроз из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Не уточняется, будет ли подобная мера защиты применена и к дочери экс-министра, которая также фигурирует в документах по делу Эпштейна.

Телеканал напомнил, что в 1977 году Ланг подписал петицию в защиту сексуальных отношений между взрослыми и несовершеннолетними. Позднее он выразил сожаление по поводу своих действий.

Накануне бывший министр культуры Франции Жак Ланг покинул пост президента Института арабского мира (AWI) на фоне новых публикаций о его связях с Эпштейном.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.