Клинтон сделал важное заявление по файлам Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон (1993–2001) выступил с требованием полностью раскрыть все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета The Hill.

Клинтон раскритиковал практику проведения закрытых слушаний в комитете по надзору Палаты представителей, заявив, что такой формат служит партийным интересам, а не поиску истины. Он обвинил республиканцев в том, что они превращают его в «реквизит в закрытом суде».

Бывший глава Белого дома призвал прекратить «игры» и провести публичные слушания, где американцы смогут сами увидеть, о чём на самом деле идёт речь.

По его словам, председатель комитета Джеймс Комер обещал видеосъёмку показаний, но только за закрытыми дверями. Ранее он вместе с супругой Хиллари Клинтон согласились дать показания в Конгрессе по делу Эпштейна с условием, что всё пройдёт в открытом режиме.