Госдеп: визит Вэнса в Армению и Азербайджан состоится с 9 по 11 февраля

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс посетит Ереван и Баку на будущей неделе. Это следует из пресс-релиза Госдепа. В заявлении отмечается, что замгоссекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг присоединится к вице-президенту в Милане, Ереване и Баку в период с 9 по 11 февраля. В Италии заместитель главы Госдепа отметит "выдающиеся достижения" команды США на Олимпийских играх.

© Газета.Ru

"Его (Хелберга. - "Газета.Ru") поездка в Армению и Азербайджан будет способствовать мирным усилиям президента [США Дональда] Трампа и продвижению программы "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP)", - сообщается в пресс-релизе.

5 февраля Вэнс прибыл в Италию на Олимпийские игры. Вице-президент передвигался по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов. Его безопасность обеспечивали более 300 человек. Вместе с ним приехали госсекретарь Марко Рубио, агенты иммиграционной и таможенной службы (ICE) и разведки.

Американская делегация расположилась в элитном отеле Excelsior Hotel Gallia недалеко от центрального вокзала Милана. Там, по данным СМИ, зарезервированы все четыре этажа гостиницы и превращены в штаб-квартиру правительства США.