Многие страны — члены Евросоюза отказались от дипломатии, сделав выбор в пользу диктата и санкционного давления. Об этом заявил российский посол в Бельгии Денис Гончар.

Он отметил, что сущность дипломатии заключается в готовности слушать и слышать партнёра и совместно искать компромисс.

«Вместо такого рационального подхода в есовско-натовском Брюсселе... сделали выбор в пользу диктата и менторства, размахивания «санкционной дубиной», огульной политизации международной повестки и украинизации любого досье», — сказал Гончар в интервью РИА Новости.

Также дипломат рассказал, что ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения ЕС к вооружённому конфликту с Россией.

Кроме того, по его словам, решение Европейского союза отказаться от российских энергоресурсов спровоцировало рост инфляции и сокращение располагаемых доходов населения стран — участниц объединения.