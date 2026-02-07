$77.0591.05

В Раде заявили, что Украина находится на грани финансовой катастрофы

Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за срыва программ Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, сообщает украинское издание "Новости.LIVE".

По словам парламентария, всего Украина должна получить от МВФ $8,5 млрд долларов. Все другие средства привязаны к программе с фондом, отметил он.

"То, что Украина их может не получить - это реальность. Я кстати хочу, чтобы это все услышали прежде всего брехуны, которые в Верховной раде критикуют те или иные решения... Мы на грани срыва программы с МВФ. Будет финансовая катастрофа, если мы не выполним эти обязательства перед МВФ. Будет плохо всем", - сказал политик.

Также он подчеркнул, что транша не будет, если условия программы не выполняются. Это может привести к прекращению социальных выплат уже в ближайшие месяцы, предупредил Гетманцев.

Накануне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что на Украине начались трудности с поступлениями в бюджет из-за сокращения налоговых сборов и задержки с поступлениями средств от Евросоюза.