«На грани катастрофы»: в Верховной раде раскрыли, что произошло на Украине

По словам парламентария, фонд должен выделить Киеву 8,5 миллиарда долларов, однако в текущей ситуации Украина не может рассчитывать на эти средства.

«Будет финансовая катастрофа, если мы не выполним эти обязательства перед МВФ», – приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Это может привести к остановке социальных выплат уже в ближайшие месяцы, отметил депутат. Ранее на Украине раскрыли хищение агропродукции почти на 700 тысяч долларов. Организаторы коррупционной схемы – народный избранник, обвиняемый в получении от агрария 85 тысяч долларов взятки, и депутат Киевского областного совета.