«Ближайшие дни будут тяжелыми»: в минэнерго Украины оценили последствия удара ВС РФ

Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале об итогах заседания оперштаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области.

В ведомстве назвали ситуацию в энергосистеме страны после массированного обстрела "крайне сложной". В большинстве областей введены аварийные отключения электроэнергии. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть украинцам свет и тепло.

"Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми", - отметили в министерстве.

Там добавили, что киевляне сейчас получают электроэнергию на полтора-два часа в сутки. В каждом районе столицы разворачивают дополнительные пункты несокрушимости.

До этого атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания "Укрэнерго". По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала "основа энергосети" - подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал к "максимальной военной сдержанности".